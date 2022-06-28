Сын командующего наступлением в Донбассе Лапина участвует в боях

Генерал-полковник Александр Лапин награждает своего сына-танкиста Дениса Лапина, фото: скрин с видео

Сын генерала Александра Лапина принимает участие в боевых действиях в Донбассе. Об этом сообщил ведущий радио “Комсомольская правда” Сергей Мардан в беседе с военкором kp.ru Александром Коцем.

Как отметил Мардан, сын Лапина участвует в боях на территории Донбасса. Военкор Александр Коц, в свою очередь, добавил, что в период чеченской кампании множество сыновей генералов воевало в Чечне.

Генерал Александр Лапин, фото: mil.ru

“Если мы возьмем чеченскую кампанию, у нас много сыновей генералов, в том числе, командующих, воевало в Чечне, даже погибало там”, - отметил Александр Коц.

При этом Мардан напомнил, что в Чечне воевали еще бывшие советские генералы. И тогда было принято, чтобы сыновья шли в военные училища и делали военную карьеру делали, понятно, как они в Чечне оказывались. А тот факт, что в 2022 году сын командующего округом участвует в боях - это исключение, сказал ведущий.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 июня 2022 года можно прочитать здесь.