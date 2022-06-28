Диетолог дала советы по рациону в жару Фото: Евгения ГУСЕВА

Врач-диетолог, завотделом лечебного питания НИКИ детства Минздрава Московской области Анна Басова дала советы, как стоит питаться в летний зной. Во многих регионах страны столбики термометров не опускаются ниже 30 градусов тепла и в такой зной стоит пристально следить за своим питанием. Правильно подобранные рацион поможет легче переносить высокие температуры.

Первым делом нужно отказаться от тяжелой и жирной пищи. На ее переваривание потребуется много энергии. Лучше отдать предпочтение холодным супам - окрошка, свекольник, уха, томатный суп гаспачо станут отличной альтернативой. А есть их можно не только на обед, но и на ужин.

Идеальным перекусом в жару станет огурец: он утолит жажду и охладит организм. А еще огурцы могут стать отличным дополнением к лимонадам. Смесь из воды, огурцов и лимонов сможет прекрасно освежить и утолить жажду.

В зной стоит налегать на кабачки. Они содержат витамины B и C, минеральные соли магния, кальция, калия, так что вернут все микроэлементы, потерянные с потом.

– Справиться с жаждой помогут один-два спелых киви. Этот фрукт на 80% состоит из воды и лидирует по содержанию витамина С, а еще помогает сопротивляться УФ-лучам, - говорит врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

С июля на столах появляются арбузы. Эта ягода способна и утолить голод, и унять жажду.

- А вот мороженым и ледяными напитками не стоит увлекаться. Можно застудить горло и заработать ангину. Лучше заварите зеленый чай и пейте его горячим. Охлаждает отлично – заключила диетолог.

В свою очередь диетолог Елена Соломатина в беседе с телеканалом "360" также посоветовала отказаться от сахара. Многим, гипотоникам кажется, что он дает энергию, то тут опять же таится опасность. Идет задержка жидкости, кровь сгущается и может увеличиться риск тромбообразованию.Если не «разбавить» питьевой водой, то ситуация может стать критичной.

Надо помнить, что кушать надо маленькими порциями. Не сразу всё съедать. Скушали пару кусочков — сделали легкое движение. Не надо скакать на жаре, но лёгкую прогулку в тени можно совершить, сообщает Life.