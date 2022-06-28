Прощание с Пьером Нарциссом перенесли на 30 июня 2022 года

Пьер Нарцисс Фото: Борис КУДРЯВОВ

Прощание с Пьером Нарциссом перенесли со среды на четверг - 30 июня 2022 года, это окончательное решение, сообщила РИА Новости бывшая супруга артиста.

Напомним, 22 июня этого года стало известно о смерти певца Пьера Нарцисса. Об этом в соцсетях рассказала дочь артиста Каролина-Кристель Калачева.

По данным kp.ru, поп-исполнитель перенес операцию на почки. Хирургическое вмешательство оказалось для артиста фатальным.

Пьер Нарцисс появился на свет в Камеруне, а приехал в Москву для того, чтобы учиться на журналиста. Будущий певец окончил Московский Государственный Университет (МГУ), сыграл эпизодическую роль в фильме "Сибирский цирюльник", но известность получил во время второго сезона шоу "Фабрика звезд". Главным хитом стала песня "Шоколадный заяц".