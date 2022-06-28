Путин поручил ввести должность советников директоров школ по воспитанию в 45 регионах России

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советники директоров по воспитанию должны появиться в новом учебном году в школах в 45 регионах РФ, а в 2023-2024 учебном году - в остальных, следует из поручения президента России Владимира Путина.

Данное поручение адресовано правительству совместно с региональными властями.

"Обеспечить введение должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, предусмотрев обязательное введение такой должности начиная с 2022/23 учебного года в общеобразовательных организациях в 45 субъектах РФ, начиная с 2023/24 учебного года - в остальных субъектах РФ", - уточняется в одном из пунктов опубликованного сегодня, 28 июня, на портале Кремля списка поручений.

Президент ждет предоставление доклада по этому вопросу до 1 сентября текущего года и далее - один раз в полгода.

Ранее сообщалось, что Путин поручил повысить пенсии, соцвыплаты и МРОТ.

Также ранее глава государства поручил расширить программу газификации регионов России. В эту программу должно войти максимальное число населенных пунктов, заявил президент РФ.