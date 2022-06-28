Шотландия направила верховному суду Британии запрос о праве самостоятельно проводить референдум о независимости Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шотландия направила в верховный суд Британии запрос о том, имеет ли право лондонское правительство запрещать стране проводить референдум о независимости.

"В добровольном союзе народов... по моему мнению,является неприемлемым, чтобы путь к референдуму лежал через суды, а не через сотрудничество британского и шотландского правительств...В действительности, ваши действия ставят под вопрос саму идею Британии как добровольного партнерства", - написала Борису Джонсону первый министр Шотландии.

При этом шотландские СМИ опубликовали бюллетень для голосования на возможном референдуме по независимости в 2023. Он содержит единственный вопрос (тот же, что и в 2014-м году): "Должна ли Шотландия быть независимым государством?".

Бюллетень для голосования на возможном референдуме по независимости в 2023, источник: СМИ Шотландии

Ранее kp.ru писал, что в 2021-м году премьер Британии Борис Джонсон отказал Шотландии в проведении референдума о независимости. По мнению британского премьера, “шотландцы пока не готовы”.