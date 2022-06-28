Die Welt: Германия против увеличения контингентов НАТО в Прибалтике и Польше из-за стоимости их размещения

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил оставить основные силы новых бригад НАТО для Прибалтики и Польши на территориях родных государств, но держать их в боеготовности. Об этом сегодня, 28 июня, сообщило немецкое издание Die Welt со ссылкой на источники в преддверии саммита НАТО в Мадриде.

По данным газеты, планируется укрепление "усиленного передового присутствия" в Литве, Эстонии, Латвии и Польше, с использованием дополнительных бригад численностью в 3-5 тысяч человек в каждой из них. Так как постоянное размещение соединений такого масштаба для стран обходится дорого, а ведущие контингенты - германский (в Литве), британский (в Эстонии) и канадский (в Латвии) - также испытывают фактические проблемы из-за отсутствия готовых к использованию и полностью оснащенных бригад военных, Шольц выступил с компромиссным предложением.

Ранее Олаф Шольц заявил, что НАТО не станет “стороной конфликта” на Украине. По его словам, один из исторических уроков заключается в том, чтобы больше никогда не было мировой войны.