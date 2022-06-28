Турция поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО на саммите в Мадриде Фото: Иван МАКЕЕВ

Турция поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО на саммите, стороны подписали совместное заявление после переговоров в Мадриде. Об этом журналистам сообщили в канцелярии финского президента Саули Ниинистё.

Конкретные шаги по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО союзники планируют согласовать в течение двух дней, рассказали в канцелярии финского лидера.

Швеция и Финляндия начали говорить о возможности присоединения к НАТО на фоне российской спецоперации на Украине и направили заявку на вступление 18 мая 2022 года. Турция при этом заблокировала процесс ее рассмотрения. Глава республики Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что принял такое решение из-за позиции Стокгольма и Хельсинки в отношении запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 июня 2022 года можно прочитать здесь.