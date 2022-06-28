Власти Турции сообщили, что Швеция и Финляндия пообещали не поддерживать РПУ, YPG и FETO Фото: Иван МАКЕЕВ

Швеция и Финляндия намерены сотрудничать с Анкарой по борьбе с терроризмом, также страны обязуются не поддерживать запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК) и организацию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), сообщили РИА Новости в канцелярии турецкого лидера.

"Взяты обязательства по полному сотрудничеству с Турцией в борьбе против РПК и ее филиалов, по солидарности с Турцией в борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях и не поддерживать РПК/YPG и FETO", - уточнили в канцелярии.

Также Швеция, Финляндия и Турция намерены создать механизм сотрудничества для обмена разведывательными данными в борьбе с терроризмом.

Напомним, Турция, Швеция, Финляндия и НАТО провели сегодня, 28 июня, в Мадриде переговоры по процессу членства этих государств в альянсе.

Ранее стало известно, что Турция поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО на саммите в Мадриде. Шаги по вступлению стран в НАТО союзники планируют согласовать в течение двух дней.