В Лисичанске силы ЛНР задержали 12 иностранных наемников Фото: Александр КОЦ

В Лисичанске 28 июня силы Луганской Народной Республики (ЛНР) задержали более 10 иностранных наемников. Об этом заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

- Поймали, по-моему, 12 человек разных национальностей, разных стран. Скоро я смогу сказать более точное их количество и из каких эти наемники государств ... Они принимали участие в (боях) в Рубежном, точно так же в Северодонецке. И вот в Лисичанске их наконец-то поймали, - рассказал ТАСС Киселев.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что вооруженные силы России уничтожили в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода две группы иностранных наемников. Он также отметил, что среди них были причастные к издевательствам и убийствам российских военных.

А незадолго до этого в российском военном ведомстве рассказывали об уничтожении центра переподготовки иностранных наемников в Житомирской области.