Менеджер Тодоренко опровергла сообщения о том, что звезда родила второго ребенка Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Регины Тодоренко опровергла информацию о рождении у нее и певца Влада Топалова второго ребенка.

"Регина пока не родила. Вся другая информация — личная. Если Регина и Влад посчитают нужным ею поделиться — они это сделают", — сказала представитель звездной семьи Нина Пономарева в беседе с "Пятым каналом".

Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов впервые стали родителями в декабре 2018 года. Тодоренко вела активный образ жизни почти до самых родов — посещала светские мероприятия и работала, передают "Известия".

Как писал сайт KP.ru, почти месяц назад звездная пара прилетела на Бали. Вместе с ними находится и первый ребенок пары Миша. Малыш с нетерпением ждет появления на свет братика или сестрички. Беременная Тодоренко озадачила поклонников своим видом. Жена Влада Топалова показала лицо крупным планом на Бали. Телеведущая поделилась фото, на котором снята с сынишкой Майклом. Позируя для селфи, Регина подняла камеру над головой. Поклонники ахнули при виде звезды. Она мало похожа на себя. Теперь телеведущая выглядит бледной и уставшей. Под глазами мешки, а ресницы и вовсе отсутствуют.