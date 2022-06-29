В Израиле премьер-министр Беннет подал в отставку и объявил о роспуске парламента Фото: REUTERS

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет объявил, что подал в отставку. Также политик сообщил о роспуске кнессета (парламента) страны.

Скоро в Израиле пройдут пятые парламентские выборы за последние четыре года. Лидеры ведущих партий после отставки Биньямина Нетаньяху с поста премьера в июне прошлого года договорились о ротации их лидеров в должности главы правительства.

Что касается Беннета, то он смог взять на себя ответственность за допущенные им ошибки. Политик признался, что сожалеет о том, что у него не вышло добиться большего успеха на должности премьер-министра страны. Об этом пишет Jerusalem Post.

Накануне сообщалось, что израильский премьер-министр Нафтали Беннет не сумел совладать с разношерстной восьмипартийной коалицией и решил сдаться – согласно его договоренностям с главой МИД и лидером партии "Еш Атид" Яиром Лапидом, который должен быть стать следующим премьер-министром, правительство Израиля будет отправлено в отставку, а страну ждут очередные внеочередные выборы.