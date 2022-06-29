Зеленский призвал лишить Россию полномочий в Совбезе ООН Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Организации Объединенных Наций (ООН). Он попросил признать Россию "террористическим государством" и исключить страну из Совета Безопасности ООН, где РФ является постоянным членом.

Свою позицию он объяснил тем, что это будет "справедливо и необходимо".

- У России нет права участвовать в обсуждении ситуации на Украине ... Я призываю вас лишить делегацию государства-террориста полномочий в Генассамблее ООН. Это возможно, это необходимо, это справедливо. Россия не имеет права оставаться в Совбезе ООН, - заявил украинский лидер во время своего выступления по видеосвязи на заседании Совбеза ООН.

Продолжая делиться своими ничем не обоснованными фантазиями, Зеленский призвал членов организации привлечь РФ "к ответственности за терроризм" и создать "трибунал для России".

Еще весной 2022 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что сценарий с лишением РФ членства в ООН заведомо является неосуществимым, Совет Безопасности (СБ) организации не сможет вынести такую рекомендацию.