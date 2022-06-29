Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика28 июня 2022 23:43

Зампостпреда РФ при ООН Полянский: Киев умышленно хранит оружие вблизи жилых районов

Он отметил, что объекты, где это оружие и наемники размещаются или складируются, также становятся законными военными целями
София ГОНЧАРОВА
Зампостпреда РФ при ООН Полянский: Киев умышленно хранит оружие вблизи жилых районов

Зампостпреда РФ при ООН Полянский: Киев умышленно хранит оружие вблизи жилых районов

Фото: REUTERS

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что украинские власти намерено хранят вооружения, которые поставляют страны Запада, в центрах городов. Он объяснил, что так они используют мирное население в качестве живого щита. Об этом Полянский рассказал во время своего выступления на заседании Совбеза ООН.

- Объекты, где это оружие и наемники размещаются или складируются, также становятся законными военными целями ... Как и были таковыми ангары на территории Кременчугского завода дорожных машин. Киевский режим целенаправленно складирует вооружения в самом центре городов, по соседству с жилыми районами, - сказал российский представитель.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что украинские националисты использовали свыше 150 жителей Мариуполя в качестве живого щита, убив четверых и ранив пятерых мирных жителей города.