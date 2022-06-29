Зампостпреда РФ при ООН Полянский: Киев умышленно хранит оружие вблизи жилых районов Фото: REUTERS

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что украинские власти намерено хранят вооружения, которые поставляют страны Запада, в центрах городов. Он объяснил, что так они используют мирное население в качестве живого щита. Об этом Полянский рассказал во время своего выступления на заседании Совбеза ООН.

- Объекты, где это оружие и наемники размещаются или складируются, также становятся законными военными целями ... Как и были таковыми ангары на территории Кременчугского завода дорожных машин. Киевский режим целенаправленно складирует вооружения в самом центре городов, по соседству с жилыми районами, - сказал российский представитель.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что украинские националисты использовали свыше 150 жителей Мариуполя в качестве живого щита, убив четверых и ранив пятерых мирных жителей города.