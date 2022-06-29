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Политика29 июня 2022 1:07

Полянский: Спецоперация на Украине будет продолжаться до выполнения поставленных целей

Он также отметил, что спецоперация была начала ради прекращения обстрелов Донбасса Украиной
София ГОНЧАРОВА
Полянский: Спецоперация на Украине будет продолжаться до выполнения поставленных целей

Полянский: Спецоперация на Украине будет продолжаться до выполнения поставленных целей

Фото: Александр КОЦ

Российская спецоперация на территории Украине будет продолжаться до выполнения поставленных целей. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил первый зампостпреда РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский.

- Мы начали специальную военную операцию ради прекращения обстрелов Донбасса Украиной и чтобы с территории этой страны, превращенной с подачи ряда западных стран в анти-Россию, а также от ее националистического руководства перестала исходить угроза как России, так и жителям юга и юго-востока Украины. И пока эти цели не будут достигнуты, наша операция будет продолжаться, - объявил Полянский.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.