Полянский: Спецоперация на Украине будет продолжаться до выполнения поставленных целей Фото: Александр КОЦ

Российская спецоперация на территории Украине будет продолжаться до выполнения поставленных целей. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил первый зампостпреда РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский.

- Мы начали специальную военную операцию ради прекращения обстрелов Донбасса Украиной и чтобы с территории этой страны, превращенной с подачи ряда западных стран в анти-Россию, а также от ее националистического руководства перестала исходить угроза как России, так и жителям юга и юго-востока Украины. И пока эти цели не будут достигнуты, наша операция будет продолжаться, - объявил Полянский.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.