Канцлер Германии Шольц рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украины Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на итоговой пресс-конференции после саммита G7 (большой семерки) не смог сдержать смех после вопроса о гарантиях безопасности Украине. Запись с мероприятия опубликовало издание Welt.

Журналистка спросила политика о том может ли он поделиться подробностями обещанных Западом Киеву гарантий безопасности после российской спецоперации.

- Да. Могу, - прокомментировал Шольц, улыбнулся и тихо засмеялся.

После этого последовала пауза, а участники пресс-конференции рассмеялись.

- Это все, - усмехаясь добавил Шольц после очередной паузы.

Напомним, весной сообщалось, что официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждал вопрос гарантий безопасности, отметив, что Берлин в целом готов к этому.