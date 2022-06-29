Канцлер Германии Шольц рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украины
Фото: REUTERS
Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на итоговой пресс-конференции после саммита G7 (большой семерки) не смог сдержать смех после вопроса о гарантиях безопасности Украине. Запись с мероприятия опубликовало издание Welt.
Журналистка спросила политика о том может ли он поделиться подробностями обещанных Западом Киеву гарантий безопасности после российской спецоперации.
- Да. Могу, - прокомментировал Шольц, улыбнулся и тихо засмеялся.
После этого последовала пауза, а участники пресс-конференции рассмеялись.
- Это все, - усмехаясь добавил Шольц после очередной паузы.
Напомним, весной сообщалось, что официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждал вопрос гарантий безопасности, отметив, что Берлин в целом готов к этому.