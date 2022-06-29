"Известия": В России могут отменить штрафы за мелкие нарушения а за серьезные - увеличить Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Государственной думе РФ подготовили специальный законопроект, который предусматривает замену штрафов за незначительные нарушения на предупреждение.

В частности, речь идет о возможности отмены штрафов за невключенные поворотники или грязные номера. Об этом пишут "Известия".

- (Речь идет про) ... забытые дома права или документы на машину, ... невключенный указатель поворота.... Кроме того, только предупреждение будет положено за нарушение правил пользования световыми приборами, а также за управление автомобилем с мелкими неисправностями, - отмечает издание со ссылкой на законопроект.

В пояснительной записке к документу отмечается, что предложение внести ряд поправок - вынужденная мера, поскольку, если следовать всем условиям, которые запрещают эксплуатацию авто, РФ рискует оказаться в ситуации тотальной нехватки автотранспорта.

Ране сайт Kp.ru писал, что при перевозке своих детей в машине, важно соблюдать требования и правила перевозки детей в автомобиле, прописанные в ПДД. Согласно требованиям, несовершеннолетние пассажиры могут ехать только в салоне легкового либо в кабине грузового автомобиля (перевозка детей в кузове грузового автомобиля в прицепе запрещена).