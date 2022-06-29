Российские силовики обезвредили диверсионную группу украинских террористов в Херсонской области Фото: Александр КОЦ

Российским силовикам удалось обезвредить диверсионную группу украинских террористов в Херсонской области. Об этом 29 июня сообщают РИА Новости.

Отмечается, что в ее арсенале, кроме стрелкового оружия, также были ПЗРК "Игла", противотанковые мины и ручные противотанковые гранатометы.

Оперативная работа шла с привлечением сотрудников краснодарского ОМОНа, действующего на территории Херсона. В результате удалось установить и задержать всех членов украинской диверсионной группы. Сейчас они дают показания.

Накануне сообщалось, что в Крыму задержали 51-летнего сторонника украинского незаконного вооруженного формирования. Известно, что задержанный обеспечивал батальон материально, также поставлял обмундирование и продукты питания. Также, по данным ФСБ, он неоднократно принимал участие в антироссийских акциях в Геническом районе, в том числе и во время проведения спецоперации на Украине.