Point: Индонезия, Саудовская Аравия и Индия ругают Запад за санкции и кризис продовольствия Фото: REUTERS

Саудовская Аравия, Индия и Индонезия ругают Запад за антироссийские санкции, которые, по их мнению, спровоцировали продовольственный кризис в мире. Об этом в статье для журнала журнала Point пишет обозреватель Николя Баверез.

Публицист напомнил, что Эр-Рияд сопротивлялся давлению со стороны США в вопросе увеличения добычи и снижения цен на нефть, а Нью-Дели и Джакарта приостановили экспортных некоторых категорий продовольствия для обеспечения едой своего населения.

До этого бывший помощник Генерального секретаря ООН Ганс-Кристоф фон Шпонек убежден, что Западу не удалось склонить большинство стран мира к введению санкций против России из-за начала проведения спецоперации на Украине. По словам дипломата, власти Бразилии, Китая, Индии, Ирана, Пакистана, стран Южной Африки и Ближнего Востока отказались поддерживать требования США, Канады и Европейского союза о рестрикциях в отношении Москвы.