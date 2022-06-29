Аналитики перечислили преступления, которые чаще всего совершаются во время отпусков Фото: Антон ПИКУС

В сезон отпуском совершается не меньше правонарушений, чем в любое другое время. Аналитики компании «Delta Системы безопасности» проанализировали порядка 60 тыс. правонарушений с 2019 по 2022 год в летний период, чтобы выяснить, какие преступления случаются чаще всего в отпускной период.

В 2019 году лидировали кражи и хулиганства, с июня по август 2019 года. На эти преступления пришлось примерно 25-26%.

На второй строчке – незаконное проникновение в жилье - 19%, а замыкает тройку лидеров – драки, на них пришлось 7-9%.

В 2020 году чаще всего хулиганили - 28-29%, нарушали общественный порядок ( 24-25%) и воровали (21-23%).

Летом 2021 года в лидеры снова вышли кражи, на их долю пришлось 25-27%. На второй строчке оказалось хулиганство (23-24% от всех случаев). А третья строчка осталась за незаконным проникновением (21-22%).

Июнь 2022 года показывает схожую статистику. Пока лидируют кражи – 29% хулиганят чуть меньше – 26%, а замыкает тройку популярных нарушений – незаконное проникновение 22%. На нарушение общественного порядка приходится 18%, сообщает «Газета.ru».

Где чаще всего воруют:

Москва,

Нижний-Новгород,

Ярославль,

Волгоград.

Где больше всего нарушителей общественного порядка:

Санкт-Петербург,

Казань,

Сочи.

Тем временем, каждый пятый россиянин строит планы отправиться в отпуск за границу. самым популярным направлением стали Турция, Армения и Казахстан, пишет ФАН.

Генеральный директор компании «Арт Тур» Дмитрий Арутюнов посоветовал не забывать про российские направления для отдыха, причем популярным становится не только морское побережье.

-Страна у нас очень большая. У нас есть Санкт-Петербург, Алтай, Камчатка и прочие красивые места, куда можно поехать, - сказал "360" эксперт.