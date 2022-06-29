Володин предрек кризис в Евросоюзе и не исключил отказ от евро

Вячеслав Володин. Фото: Юлия Зырянова, ТАСС

Государственный долг целого ряда европейских стран достиг критического размера, что станет причиной кризиса в Евросоюзе, ослабления евро и возможного отказа от него в пользу национальных валют. Соответствующий прогноз озвучил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в среду, 29 июня 2022 года.

Политик отметил, что долг Греции превысил 185% ВПП страны, Италии — 150%, Португалии — 121%, Испании — 116%, а Франции — 112%.

"Слабеет зона евро, конкурирующая с долларовой. Европе навязываются более дорогие американские ресурсы, - написал Володин в своем телеграм-канале. - Все эти проблемы будут усугубляться. Что может стать причиной кризиса Евросоюза, как следствие — ослабления евро и, возможно, даже возврата к национальным валютам".

Как ранее писал сайт kp.ru, западные аналитики пришли к выводу, что антироссийские санкции Европейского союза принесут "несчастье" его членам уже в ближайшие месяцы.

По их оценке, сильнее всего ударят по европейской экономике санкции в области энергетики, из-за которых резко взлетели цены на энергоносители. Евросоюз зависим от их поставок, то есть ему все равно придется приобретать газ и нефть, но траты на их импорт серьезно возросли.

В этой ситуации неизбежно повышение тарифов для населения, что снизит его покупательскую способность, что приведет к росту бедности и негативно скажется на экономическом состоянии государств.