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Политика29 июня 2022 8:43

Российская артиллерия уничтожила до 100 боевиков нацформирования "Кракен" под Харьковом

Командование националистов приняло решение отступить в Харьков
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Российская артиллерия ударила по позициям украинских боевиков

Российская артиллерия ударила по позициям украинских боевиков

Фото: Кадр видео

До сотни боевиков украинского националистического формирования "Кракен" уничтожены артиллерийским ударом. Об этом сообщил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков в среду, 29 июня 2022 года.

В Минобороны России уточнили, что украинские националисты располагались у пункта Питомник в Харьковской области. Понеся существенные потери, командование нацформирования приняло решение отступить в Харьков.

По словам Конашенкова, тем же артиллерийским ударом поражены порядка десяти единиц украинской боевой техники.

Как ранее писал сайт kp.ru, министерство обороны РФ представило кадры боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" Воздушно-космических сил (ВКС) России в зоне проведения специальной военной операции.

Напомним, минобороны России опубликовало видео артдуэли на Донбассе. По ее итогам расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" уничтожили позиции ВСУ, что обстреливали дома мирных граждан.