Байден сообщил, что США усилят военное присутствие по всей Европе

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил, что страна усилит военное присутствие по всей Европе. Заявление было сделано во время встречи главы государства с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Байден уточнил, что США намерены усилить военное присутствие в Германии и Италии, увеличить количество базирующихся в Испании эсминцев с 4 до 6. Помимо этого, Вашингтон направит в Британию две дополнительных эскадрильи истребителей пятого поколения F-35.

Ранее Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО нарастит численность сил быстрого реагирования альянса в 7,5 раза. Численность сил будет увеличена с 40 до более чем 300 тысяч человек. Кроме того, НАТО создаст на восточном фланге альянса склады с вооружениями и сформирует специальные силы для действий в этом регионе. Как сообщил генсек НАТО, на саммите организации в Мадриде также будет принята новая концепция безопасности – в ней Россия будет признана угрозой безопасности альянса.