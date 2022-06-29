Жительница Ростовской области едва не осталась без квартиры из-за долгов микрофинансовой организации

Женщина согласилась взять займ под залог квартиры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове женщина чуть не лишилась квартиры из-за займа, объявление о котором увидела на столбе. Ситуацию подробно описывает rostovgazeta.ru.

Как уточняет издание, жительница Ростовской области осенью 2021 года искала 150 тысяч на лечение ребенка и погашение займов в микрофинансовых организациях. В Зернограде она увидела объявление на столбе: за 15 минут обещали оформить займ с гарантией 100%. По телефону из объявления женщину пригласили в Ростов, на улицу Соколова.

Ей предложили закрыть прежние микрозаймы и погасить долги по кредитным картам, чтобы долг, якобы, не значился в кредитной истории. А для этого взять 2-3 новых займа, и пока микрофинансовые организации не успеют выставить новый долг, оформить кредит в банке.

Женщине привезли домой 100 тысяч рублей, из которых 20 сразу нужно было отдать курьеру за помощь, но кредит банки выдавать также не собирались.

Тогда в той же ростовской фирме ей предложили получить займ 650 тысяч рублей под залог квартиры, чтобы погасить новые займы и взять кредит в банке на миллион, чтобы рассчитаться с тем, кто решится заключить договор найма под залог квартиры.

Кроме того, женщину убедили взять еще один кредит — на ноутбук и две компьютерные мыши, которые, якобы, она передала в кредитную фирму в благодарность. Еще нужно было отдать 130 консультанту, как процент за помощь. Из оставшихся 520 тысяч 78 тысяч рублей пришлось оплатить для погашения займа под залог квартиры, остальные деньги — на долги в МФО. Позже оказалось, что сумма в договоре была указана 790 тысяч.

Когда женщина поняла, что попала в ловушку, призналась родне, и семья обратилась в суд. Адвокат уверен, что фирма — в сговоре с мужчиной, который дает под залог квартиры деньги в долг, и это схема по отъему жилья. Защита воспользуется фактом инвалидности женщины, чтобы признать ее недееспособной.