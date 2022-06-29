Бастрыкин предложил создать международный трибунал по преступлениям на Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил создать международный трибунал по преступлениям киевских властей в Донбассе и на Украине. По его словам, туда могли бы войти представители стран СНГ, БРИКС и ШОС.

«Трибунал должен быть не просто российским, а международным. Это будет трибунал союзников и единомышленников, который подтверждает идею, что мир становится многополярным», – заявил глава СК России на Петербургском международном юридическом форуме.

По словам Бастрыкина, представители международных организаций могли бы стать «союзниками в создании таких международных судебных организаций». Как отметил председатель СК РФ, с созданием международного трибунала следует поторопиться, поскольку страны Запада активно занялись созданием трибунала против тех, кто участвует в спецоперации на Украине и расследовании преступлений киевского режима. При создании международного трибунала по преступлениям на Украине он призвал обратиться к опыту Нюрнбергского, Токийского, Хабаровского, Ленинградского и Киевского трибуналов.