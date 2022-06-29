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Политика29 июня 2022 11:18

Бастрыкин предложил создать международный трибунал по преступлениям на Украине

Это будет трибунал союзников и единомышленников, который подтверждает идею многополярного мира, отметил глава СК РФ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Бастрыкин предложил создать международный трибунал по преступлениям на Украине

Бастрыкин предложил создать международный трибунал по преступлениям на Украине

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил создать международный трибунал по преступлениям киевских властей в Донбассе и на Украине. По его словам, туда могли бы войти представители стран СНГ, БРИКС и ШОС.

«Трибунал должен быть не просто российским, а международным. Это будет трибунал союзников и единомышленников, который подтверждает идею, что мир становится многополярным», – заявил глава СК России на Петербургском международном юридическом форуме.

По словам Бастрыкина, представители международных организаций могли бы стать «союзниками в создании таких международных судебных организаций». Как отметил председатель СК РФ, с созданием международного трибунала следует поторопиться, поскольку страны Запада активно занялись созданием трибунала против тех, кто участвует в спецоперации на Украине и расследовании преступлений киевского режима. При создании международного трибунала по преступлениям на Украине он призвал обратиться к опыту Нюрнбергского, Токийского, Хабаровского, Ленинградского и Киевского трибуналов.