В ЛНР заявили, что наемники из США руководят группировкой ВСУ в Северске Фото: REUTERS

Наемники из Соединенных Штатов полностью контролируют действия украинской группировки, которая дислоцируется в городе Северск Донецкой области. Об этом ТАСС сегодня, 29 июня, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

"В настоящее время в Северске находится около шести тактических батальонов ВСУ, которые будут передвигаться в ближайшие сутки в район Краматорска на помощь в Славянск (город в Донецкой области, находится под контролем ВСУ - прим ред.), - сказал Киселев. - Чвкшники США полностью управляют боевыми действиями: говорят батальонам, куда и как передвигаться".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 июня 2022 года можно прочитать здесь.