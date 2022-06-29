Лидеры НАТО назвали Россию главной угрозой безопасности альянса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидеры стран НАТО приняли на саммите в Мадриде новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года. В коммюнике военно-политического блока Россия названа основной угрозой безопасности альянса.

«Мы продолжаем сталкиваться с различными угрозами и вызовами по всем стратегическим направлениям. Российская Федерация является наиболее серьезной и прямой угрозой безопасности членов НАТО и миру и стабильности в евроатлантическом регионе. Проявляя целеустремленность, решительность и солидарность, страны-члены НАТО будут продолжать противодействовать российским угрозам и реагировать на ее враждебные действия», – говорится на сайте НАТО.

Отмечается, что в новой стратегической концепции альянса описывается обстановка в сфере безопасности, в которой находится Североатлантический союз, а также подтверждаются его ценности и излагается основная цель НАТО и ответственность за обеспечение коллективной обороны. В качестве трех ключевых задач альянса обозначены сдерживание и оборона, предотвращение кризисов и безопасность на основе сотрудничества.

Как писал сайт kp.ru, ранее власти Польши заявили, что Североатлантический альянс должен признать Россию врагом в ходе саммита НАТО в Мадриде.

Новость дополняется