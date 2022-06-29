Сирия признала независимость и суверенитет ДНР и ЛНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сирия решила признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), что следует из заявления МИД страны.

"Сирийская Арабская Республика решила признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", - отмечается в заявлении МИД Сирии, которое опубликовало сирийское госагентство САНА.

Напомним, 21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 июня 2022 года можно прочитать здесь.