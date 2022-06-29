H&M из-за ухода с российского рынка недополучила более чем 22 млн долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сеть магазинов фирмы H&M после ухода с рынков России и Белоруссии потеряла перспективную прибыль на сумму более 22 млн долларов, об этом сообщается в отчете компании.

"Операционный результат для этих рынков (России и Белоруссии - прим. ред.) за квартал составил минус 228 миллионов шведских крон" (примерно 22 млн долларов), - уточняется в отчете H&M.

Компания H&M - крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой и аксессуарами. Сеть не планирует возобновлять работу в России до сентября 2022 года.

Ранее были названы российские бренды одежды и обуви, которые могут заменить иностранные. Среди них оказались такие как Ralf Ringer, Respect, Tervolina, Demix и многие другие.

Также стало известно, что магазины, ушедшие из России, украли у клиентов миллиарды рублей с подарочных карт. Бренды отказываются отоваривать карты, на которых лежат депозиты с крупными суммами.