Суд в Гааге арестовал бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya в Бенилюксе в пользу экс-акционеров ЮКОСа Фото: Максим Стулов/ТАСС

Апелляционный суд Гааги одобрил арест нескольких брендов водки в странах Бенилюкса в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС, прекратившей существование в 2007 году. Речь идет в частности о водочных брендах Stolichnaya и Moskovskaya.

«Сегодня Апелляционный суд в Гааге одобрил конфискацию товарных знаков в странах Бенилюкса водочных брендов Stolichnaya и Moskovskaya в пользу бывших мажоритарных владельцев ЮКОСа для обеспечения исполнения их иска о возмещении ущерба в размере 50 миллиардов долларов», – сказано на сайте компании GML, являющейся структурой экс-акционеров ЮКОСа.

Благодаря решению гаагского суда бывшие акционеры нефтяной компании имеют право продать на публичном аукционе в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге 18 принадлежащих России торговых брендов водки. РФ владеет ими через федеральное предприятие «Союзплодоимпорт». В компании GML назвали это решение важным и «открывающим путь для законного исполнения решений путем ареста российской госсобственности не только в Нидерландах, но и в 168 других странах по всему миру».

Как писал сайт kp.ru, в прошлом году суд в США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на 50 миллиардов долларов.

Напомним, в июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа. Он же обязал РФ как ответчика выплатить потерпевшим около 50 миллиардов долларов. Спустя два года окружной суд в Гааге признал это решение недействительным. Но в 2020 году апелляционный суд в том же городе все же обязал Россию выплатить заявленную истцами сумму. В конечном счете истцы обратились в американский апелляционный суд.