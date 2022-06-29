Пушилин сообщил, что ДНР и Украина провели обмен пленными, фото: Никита Макаренков, Павел Ханарин

Донецкая Народная республика (ДНР) и Украина провели обмен пленными по формуле "144 на 144", об этом в Телеграм-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Сегодня 144 бойцов Донецкой Народной Республики и Российской Федерации, попавших в плен к противнику, мы возвращаем домой", - уточнил он.

Также он добавил, что большинство переданных Украиной людей ранены, им требуется срочная медицинская помощь.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 июня 2022 года можно прочитать здесь.