В Киеве заявили о намерении вернуть территории военным путем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина намерена вернуть контроль над территориями исключительно военным путем, заявил советник главы офиса президента республики Михаил Подоляк. По его словам, вопрос уступок и компромиссов не ставится.

«Украина вернет временно оккупированные территории военным путем. Это не «успокаивающая мантра» и не политический лозунг – это чистая математика и военный расчет. Все, что для этого нужно, – конкретное количество конкретной тяжелой техники для формирования паритета вооружений», – написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, с марта Запад прошел «большой путь переосмысления» конфликта. Подоляк заявил, что из общения с представителями западных стран становится понятно стремление «лидеров цивилизованного мира» приблизить «позорное поражение» России. Это является безусловной целью Запада, в противном случае вернутся «советские лагеря и холодные войны», написал советник главы офиса Владимира Зеленского.

Напомним, президент Украины на саммите НАТО получил четкое послание, что конфликт требуется решить только военным путем. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо.