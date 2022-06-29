Безработица в России в мае 2022 года упала до исторического минимума в 3,9% Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Уровень безработицы в России в мае 2022 года упал до нового исторического минимума в 3,9%, говорится в докладе Росстата.

“В мае 2022 года 2,9 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Показатель безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в мае 2022 года был равен 3,9% (без исключения сезонного фактора)", - уточняется в докладе ведомства.

Ранее исторический минимум по безработице составлял в России 4% - на данном уровне показатель фиксировался в апреле текущего года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что безработица в России находится на минимальном уровне.

Также ранее Голикова сообщила об отсутствии роста регистрируемой безработицы в России. Но, как и ранее, растет число выведенных в простой работников, отметила вице-премьер.