Безработица в России в мае 2022 года упала до исторического минимума в 3,9%
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Уровень безработицы в России в мае 2022 года упал до нового исторического минимума в 3,9%, говорится в докладе Росстата.
“В мае 2022 года 2,9 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Показатель безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в мае 2022 года был равен 3,9% (без исключения сезонного фактора)", - уточняется в докладе ведомства.
Ранее исторический минимум по безработице составлял в России 4% - на данном уровне показатель фиксировался в апреле текущего года.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что безработица в России находится на минимальном уровне.
Также ранее Голикова сообщила об отсутствии роста регистрируемой безработицы в России. Но, как и ранее, растет число выведенных в простой работников, отметила вице-премьер.