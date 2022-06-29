Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его участие в саммите G20 в Индонезии будет зависеть от состава участников и ситуации с безопасностью на Украине.

Напомним, мероприятие пройдет 15-16 ноября на индонезийском острове Бали.

Глава Индонезии Джоко Видодо прибыл сегодня, 29 июня, в Киев, где встретился с Зеленским. Затем Видодо планирует посетить Москву. В ходе брифинга по итогам встречи Видодо сообщил, что передал приглашение Зеленскому лично принять участие в саммите G2.

Ранее сообщалось, что российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский приглашены на самммит “Большой двадцатки” в Индонезии.

Также ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что решение о поездке Владимира Путина на саммит в Индонезии пока не принималось.