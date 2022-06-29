Столтенберг заявил, что НАТО не готова назвать сроки возможного вступления Грузии в альянс

Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

НАТО не готова озвучить какие-либо сроки по возможному вступлению Грузии в альянс, но остается приверженной сделанным ранее обещаниям, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первого дня саммита стран блока в Мадриде.

"По политике открытых дверей: мы привержены сделанным обещаниям на саммите (в Бухаресте - прим. ред.), но мы не готовы предоставить никаких конкретных сроков", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда Грузия сможет рассчитывать получить приглашение на вступление в НАТО.

Напомним, страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в альянсе, при этом решение вопроса было отодвинуто на неопределенный срок. В июне лидеры НАТО в ходе саммита альянса в Брюсселе поддержали право обоих государств на присоединение к альянсу. Кроме этого, они заявили о необходимости продолжить реформы, но не назвали сроки возможного вступления этих государств в организацию.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО расширит поддержку Украины, Грузии и Боснии и Герцеговины. Украинская армия должна иметь возможность лучше защищаться, отметил генсек альянса.