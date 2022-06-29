Экономист спрогнозировал снижение ключевой ставки на 1 процентный пункт Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ЦБ готовится провести очередное заседание, где будет обсуждаться ключевая ставка. Скорее всего, показатель снова пойдет вниз, это необходимо для поддержания экономической стабильности в стране, так как сильный рубль ведет к потере доходов бюджетом. Главный финансовый документ страны сверстан исходя из курса доллара в 74 рубля.

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев полагает, что ставка упадет на до одного процента.

- Я думаю, что снижение будет от 0,25 до 1 процента, не больше, - сказал экономист в беседе с «Лента.ru».

У ЦБ есть два мотива для снижения показателя: первое – удешевить кредиты для бизнеса и населения. Второе – привести к норме соотношение доллара и рубля, что соответствует интересам страны.

А вот повышения ставки произойти не может, так как дешевые кредиты – это приоритетное направление. Тем временем, курс доллара снизился впервые с 2015 года до 51 рубля, сообщает RT.

А вот цены на нефть будут расти. Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит" полагает, что ситуация на торгах выглядит довольно уверенно.

- В текущей ситуации дальнейшее снижение маловероятно, однако, при серии слабых экономических данных, инвесторы могут отыграть макроэкономический риск. Пока же наиболее вероятным выглядит сценарий консолидации около уровня 110 за баррель за баррель, - сказал аналитик "Российской газете".