Столтенберг заявил, что НАТО готовилась к противостоянию с Россией с 2014 года

Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

НАТО давно начала подготовку к противостоянию с Россией, еще в 2014 году, заявил Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам второго дня саммита альянса в Мадриде.

"НАТО давно готовилась к этому, не то чтобы 24 февраля мы осознали, что Россия опасна, - отметил он. - Реальность в том, что мы готовились к этому с 2014 года. Поэтому мы усилили наше военное присутствие на востоке альянса и НАТО начала вкладывать больше средств в оборону".

Также генсек заявил, что НАТО пыталась вести диалог с Россией до начала спецоперации на Украине, но Москва "продолжала реализовывать свои планы". На саммите в Мадриде лидеры стран НАТО приняли новую стратегическую концепцию, в соответствии с которой Россия определяется как "наиболее значительная и прямая угроза альянсу".

Напомним, перед началом СВО на Украине Москва направила США и НАТО свои предложения, касающиеся в том числе внеблокового статуса Украины и ключевых для России вопросов безопасности в Европе и на пост-советском пространстве. В частности указывалось, что дальнейшее расширение НАТО к границам РФ будет восприниматься Москвой как угроза и получит адекватную военно-техническую реакцию. Позже в МИД РФ были вынуждены констатировать, что не получили ни от США, ни от НАТО конструктивных ответов.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО не готова назвать сроки возможного вступления Грузии в альянс. При этом организация остается приверженной сделанным ранее обещаниям, отметил он.