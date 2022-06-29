В США стали чаще воровать бензин на заправках из-за роста цен на топливо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Количество случаев воровства бензина на автозаправках США на фоне рекордных цен существенно увеличилось по сравнению с 2021-м годом, сообщил РИА Новости представитель Ассоциации минимаркетов и розничной торговли топливом Джефф Ланард.

"Этот показатель, конечно, выше по сравнению с 2021-м годом. Каждый раз, когда растут цены, преступники проявляют повышенный интерес к тому, чтобы использовать ситуацию для заработка", - пояснил Ланард.

Как писали ранее американские издания, на фоне рекордных цен на топливо на автозаправках в Соединенных Штатах участились случаи воровства. Украденный бензин чаще всего злоумышленники потом перепродают по сниженным ценам.

Ранее американский лидер Джо Байден назвал рекордный рост цен на бензин и инфляцию в США "субпродуктом помощи Украине". Он также заявил, что это "последовательно".