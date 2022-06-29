Глава Индонезии Видодо предложил Зеленскому передать послание Путину

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Индонезии Джоко Видодо во время визита в Киев предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому передать послание главе России Владимиру Путину.

"Я предложил доставить послание от Зеленского президенту Путину, которого я вскоре увижу", - передает слова Видодо агентство Reuters. Как добавил глава Индонезии, он таким образом хотел способствовать мирному разрешению конфликта на Украине.

Видодо прибыл сегодня утром, 29 июня, в Киев для встречи с Владимиром Зеленским, затем он отправится в Москву.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 июня 2022 года можно прочитать здесь.