Ефимов: Рабочих мест в столице стало больше на 4 процента

Восемь миллионов работников трудилось в столице в конце прошлого года. Фото: Андрей АБРАМОВ

С 2017 по 2021 годы рабочих мест для москвичей прибавилось на 4 процента или на 288 тысяч. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, всего восемь миллионов работников трудилось в столице в конце прошлого года.

«По данным внебюджетных фондов, больше всего за этот период увеличилось число специалистов в IT-секторе – на 30 процентов, или на 143 тысячи человек, и в строительстве – на 15 процентов, или на 76 тысяч человек», - отметил заммэра.

По его словам, торговля, наука и финансы представляют почти 40 процентов от всех рабочих мест. В то же время есть и такие сферы, в которых за четыре года штат сократился. Среди них, например, госуправление – на 7% (18 тыс. чел.), финансы – на 4% (26 тыс. чел.), торговля – на 1% (14 тыс. чел.).

Статистика показывает, что в некоторых отраслях одновременно растет и количество рабочих мест, и зарплаты. Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, сильнее всего это заметно в здравоохранении и социальных услугах, IT, торговле, административной деятельности и в госуправлении. Смотрим, как поднималась средняя зарплата в сфере здравоохранения и соцуслуг за четыре года. Рост здесь составил 52,9 процента. Другие сферы тоже не отстают. Цифры выглядят так: у административных работников - рост на 51,8%, в IT-секторе и торговле - примерно в полтора раза, в образовании, госуправлении, финансах и страховании – более чем на 48%.

«Медленнее всего в этот период росли доходы у занятых в сфере транспорта и хранения – на 22,7 процента», – добавил столичный министр.

Напомним, в поисках работы москвичи могут обратиться в городскую службу занятости. Специалисты по трудоустройству не только помогут написать резюме и подобрать нужную вакансию, но и составят персональный карьерный сценарий для соискателя, проведут профориентационное тестирование. Для тех, кто ищет работу, бесплатно организуют тренинги и мастер-классы. Кроме того, с помощью профессионального обучения могут «подтянуть» компетенции человека до требований рынка труда. А желающим открыть своё дело окажут поддержку.