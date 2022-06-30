FT: Индия и Китай разрушат план G7 против российской нефти Фото: REUTERS

Индия и Китай могут помешать реализации замысла G7 (Большой семерки) по ограничению цен на российскую нефть. Об этом говорится в статье Financial Times.

Предполагается, что сорвать план "семерки" страны смогут благодаря предоставлению своих судов. Как полагают опрошенные изданием аналитики, это позволит Москве обойти любые меры стран G7 или Европейского союза, которые, как планируют авторы инициативы, будут предоставлять импортерам свои страховые и транспортные услуги.

Представитель ЕС в беседе с изданием предположил, что сложнее всего будет убедить достаточное количество стран и крупных страховщиков поддержать предложенную схему. Тем временем, другой эксперт выразила сомнение в перспективах задумки G7 из-за невысоких шансов установить цену, достаточно низкую, чтобы урезать нефтяные доходы России.

Накануне сайт kp.ru писал, что международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов считает, что для России продажа нефти будет выгодна в том случае, если сырье будет отпускаться не ниже, чем 62 доллара за баррель при курсе доллара в 72 рубля, или 4,5 тысячи рублей за баррель. По его мнению, в случае, если стоимость черного золота будет меньше 40-45 долларов, то компаниям будет невыгодно продавать нефть.