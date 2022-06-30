Премьер Нидерландов призвал все страны помочь Украине оружием в ущерб собственной безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Некоторые страны НАТО достаточно нерешительны в вопросе поставок тяжелых вооружений на Украину, даже если это будет в ущерб собственной безопасности, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Как отмечается в публикации Politicо, он не стал называть конкретные страны.

- Вы все еще видите, что в .. альянсе есть страны, которые не решаются (на поставки вооружений) ... Сейчас крайне важно, чтобы Украина получала достаточно тяжелого вооружения, - заявил Рютте.

Весной этого года министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба заявлял, что десятки государств предоставляют Украине помощь, в том числе военную. По его словам, 19 государств поставляют украинцам оружие, 22 – оказывают гуманитарную помощь, 10 – макрофинансовую. Число добровольцев, прибывших на Украину из 16 стран мира для участия в боях, превысило тысячу человек, заявил Кулеба.