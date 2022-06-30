Умер Анатолий Полянкин, ректор Высшей школы сценических искусств Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В возрасте 70 лет ушел из жизни ректор Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) Анатолий Полянкин, обвиняемый в мошенничестве. Об этом в четверг, 30 июня, сообщил его адвокат Василий Куликов, отметив, что ректор ВШСИ умер после госпитализации в тяжелом состоянии в одной из московских клиник.

«Только что стало известно, что это случилось вчера около трех-четырех [часов] дня в реанимации больницы, куда он попал в тяжелой форме», - приводит ТАСС слова адвоката.Напомним, ранее Анатолий Паланкин упразднил должность художественного руководителя Высшей школы сценических искусств, которую занимал художественный руководитель «Сатирикона» Константин Райкин. А через несколько дней за ректором пришли.

Позже, 15 апреля, выяснилось, что Паланкина допрашивали сначала в отделении УВД Северо-Восточного округа Москвы (по территориальной принадлежности «Сатирикона»), а после увезли для дачи показаний в главное здание ГУВД Москвы. Его жена заявила, что мужа отправили «без лекарств и еды на Петровку».

Паланкину инкриминировали мошенничество в особо крупных размерах и Бабушкинский суд Москвы поместил ректора под домашний арест на два месяца. Заявление на бывшего коллегу подал Райкин, речь шла также об исковом заявлении о защите чести, достоинства и деловой репутации. Однако в минувший вторник, 28 июня, стало известно, что Останкинский суд Москвы отказался в удовлетворении искового заявления к ректору Высшей школы сценических искусств