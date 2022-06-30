Первый случай заражения оспой обезьян подтвержден в Турции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый случай заражения вирусом оспы обезьян выявлен в Турции. Такое заявление в четверг, 30 июня, сделал министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

Как уточнил глава ведомства, диагноз оспа обезьян был поставлен гражданину с ослабленным иммунитетом в возрасте 37 лет. «Он находится в изоляции. Установлено, что других случаев [заболевания] при контакте с другими людьми не обнаружено. Как известно, это заболевание передается не респираторно, а при тесном физическом контакте», - написал министр республики на странице в Twitter.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила данные о 3 413 подтвержденных лабораторным путем случаях заражения оспой обезьян, уточнив, что большинство случаев оспы обезьян (86%) приходится на Европейский регион.

Оспа обезьян - редкое вирусное зоонозное заболевание, передающееся от животных, а встречается, в основном, в отдаленных районах Центральной и Западной Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Как сообщают ученые, данная болезнь передается от зараженных животных через укус, а также царапину или при употреблении мяса больных животных. От человека к человеку вирус переходит при близком контакте, а также при использовании предметов гигиены больного и при половом акте.