Очередное испытание американской гиперзвуковой ракеты прошло неудачно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новое полетное испытание прототипа американской гиперзвуковой ракеты, которую Соединенные Штаты собираются установить на подлодках и на новейших эсминцах, завершилось неудачей на фоне проблем, возникших при попытке пуска. Об этом в четверг, 30 июня, заявило Министерство обороны США.

«Сбой произошел после включения двигателя на прототипе», - приводит агентство Bloomberg слова представителя американских военно-морских сил Тима Гормана, уточнив, что испытания проходили на Гавайях в минувшую среду, 29 июня.

Как отметил представитель ВМС США, Пентагон по-прежнему может «развернуть наступательные и оборонительные гиперзвуковые средства» в намеченные сроки. В военно-морских силах также заявили, что эксперты проведут проверку для установления причин неудачи испытания.

По данным Bloomberg, речь идет об испытании неядерных средств нанесения внезапного удара CPS (Conventional prompt strike), которые собираются установить на новейших малозаметных эсминцах Zumwalt DDG-1000 и подлодках типа Virginia. Отмечается, что это уже второе неудачное испытание, а первое прошло в октябре прошлого года.