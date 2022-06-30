Как выглядит новая банкнота 100 рублей: Опубликовано фото Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Банк России представил новую 100-рублевую банкноту.

Как сообщает регулятор преобладающий цвет новой банкноты – оливковый и оранжевый. Основное изображение лицевой стороны - фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, а на оборотной стороны банкноты увидите Ржевский мемориал Советскому Cолдату.

Лицевая сторона

Кроме того, на лицевой стороне 100-рублевую банкноты слева вверху можно увидеть герб Российской Федерации, а на оборотной стороне в верхней правой части представлен надпись «2022» - год выпуска банкноты. В нижней же правой части на лицевой стороне расположен QR-код, которой содержит ссылку на страницу сайта регулятора с описанием защитных признаков банкноты. Имеется два серийных номера, представленных на оборотной стороне и включающих двухбуквенное обозначение серии, а также девять цифр номера.

Оборотная сторона

Отмечается, что банкнота изготовлена на хлопковой бумаге белого цвета, в которую внедрены защитные волокна двух типов - цветные с чередующимися участками красного, а также синего цветов и волокна серого цвета.

Как писал сайт kp.ru, ранее Банк России заявил о планах в период 2022 - 2025 годов выпустить в обращение модернизированные рублевые банкноты. Сообщалось, что 100 рублей выпустят в обращение в 2022 году, банкноты номиналом в 1000 и 5000 рублей должны быть представлены в следующем году, а 500 рублей - в 2024 году. Кроме того, в 2025 году появятся 10 и 50 рублей.