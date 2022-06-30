Акции "Газпрома" обвалились на 30% Фото: REUTERS

Акции компании «Газпрома» перешли к резкому падению, потеряв свыше 30% после решения собрания акционеров не выплачивать дивиденды за прошлый год. Об этом следует из данных Московской биржи за четверг, 30 июня.

К 11.07 по московскому времени акции «Газпрома» падают на 24,8% - до 223,8 рубля. При этом максимальное падение составило 30,22%, до 207,69 рубля, что стало минимумом с 26 апреля текущего года. На таком фоне индекс Московской биржи потерял 5,8%.

В четверг, 30 июня, компания заявила, что собрание акционеров «Газпрома» не приняло решения по вопросам о распределении прибыли, а также о дивидендах за прошедший год. Как уточнил заместитель председателя правления компании, акционеры приняли решение, что в данной ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно.

До сообщения акции компании «Газпрома» росли более чем на 2%.