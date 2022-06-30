Лавров заявил, что Россия не уходит от диалога с Западом по безопасности, но знает цену его обещаниям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не уходит от диалога с западными странами, относительно вопросов европейской безопасности, однако будет знать цену обязательствам, которые Запад на себя берет.

«Мы к этому готовы, мы от этого не уходим. Но просто будем знать цену тем обязательствам, которые Запад берет на себя. Будем учитывать этот печальный опыт сплошных обманов, которые в сфере европейской безопасности мы испытали за последние тридцать лет», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства после встречи в четверг, 30 июня, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, подчеркнув, что Москва готова к этому диалогу и послушает, что «Запад имеет предложить».

Комментируя вопрос, будут ли западные страны со временем готовы к равноправному диалогу с Москвой и Минском в вопросах европейской безопасности, Лавров заявил о «русофобском хоре», отметив, что «пробиваются иногда здравые голоса, которые призывают учитывать то обстоятельство, что когда-то все равно придется возвращаться к диалогу, сотрудничеству».