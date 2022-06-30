МегаФон определил, куда чаще едут отдыхать российские туристы

В апреле-июне россияне выезжали на отдых за границу рекордное количество раз за последние три года. Однако допандемийного размаха туризм еще не достиг. Аналитики МегаФона определили это по частоте пользования роумингом.

Туристический поток отстает от пандемийного, зато туристы стали оставаться за границей дольше: в 2019 году загранпоездка длилась в среднем восемь дней, в этом году – десять. Одна из причин в том, что добираться до зарубежья стало сложнее, и несколько дней отдыха просто не компенсируют моральные и финансовые затраты на логистику.

Из тройки топовых направлений выпала Финляндия. Белоруссия поменялась местами с многолетним лидером рейтинга Турцией и заметно превосходит ее и Казахстан по туристическому спросу. В Белоруссию едут уже почти столько же россиян, сколько до пандемии, в Турцию – вдвое меньше.

Кстати, Белоруссия лидирует еще и по продолжительности звонков: в среднем 26 минут на одного путешественника. С 1 апреля МегаФон обнулил там плату за входящие в роуминге. Второе и третье место по продолжительности разговоров заняли ОАЭ (19 минут) и Греция (16 минут).

Согласно исследованию МегаФона, интерес к Казахстану вырос на 52%, но лидером по этому показателю стала Киргизия (плюс 71% к 2019 году). Узбекистан тоже становится популярным: туристический поток в эту страну увеличился больше, чем в половину. Привлекательность этих направлений - в прямом авиасообщении с российскими аэропортами и появлении у туроператоров пакетных туров.

Экзотика дальних берегов тоже притягивает россиян. На Шри-Ланку, Мальдивы и Сейшелы в текущем году съездило больше туристов, чем в 2019-м.

Эксперты МегаФона изучили, чем развлекают туристов их гаджеты. Оказалось, что в поездках абоненты МегаФона стали на 60% больше пользоваться мобильным интернетом, чем в 2019 году. В основном, заходя на YouTube, WhatsApp, Telegram, VK, Яндекс.Музыку и TikTok.

Больше всего мобильным интернетом россияне пользуются в Греции, Азербайджане и Объединенных Арабских Эмиратах.

- Если раньше многие абоненты уже в самолете отключали мобильную сеть, то сейчас активно ей пользуются. Для этого мы не только предлагаем максимально выгодные тарифы и пакеты услуг, но и используем технические решения, с которыми пользоваться связью в поездках удобно. Например, настроили синхронизацию приложений и облачных хранилищ в роуминге таким образом, чтобы технический трафик был минимальным — в результате он сократился с 14 до 4%. Это деньги, которые абоненты смогли сэкономить без потери комфорта. Кроме того, мы предоставляем первые 100 Кб трафика бесплатно: если пользователь случайно зашел в приложение и сразу его закрыл, то списание не произойдет, — рассказал коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.