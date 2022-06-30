Глеб Никитин: «Половина средств соцподдержки направляется на нужды семей с детьми»

Губернатор Нижегородской области рассказал, что в 2021 году из областного бюджета на социальную помощь направлено 17,6 млрд рублей Фото: Shutterstock

В отчете перед депутатами Законодательного собрания региона Глеб Никитин отметил, что в минувшем году на реализацию мер социальной поддержки в Нижегородской области было направлено в общей сложности почти 31 миллиард рублей.

«Традиционно особое внимание мы уделяем поддержке семей с детьми, ежегодно наращивая и расширяя ее объем. Сегодня половина средств соцподдержки направлена именно на нужды семей с детьми. Меры поддержки многодетных семей позволяют успешно повышать рождаемость. Так, доля третьих и последующих детей за 2021 год составила 23,4 процента от общего числа. Это самый высокий процент за всю историю наблюдения», - подчеркнул глава региона.

Глеб Никитин добавил, что в условиях пандемии в результате реализации программ адресной социальной поддержки в Нижегородской области была оказана помощь многим категориям населения. В регионе для поддержки граждан предоставляется 85 видов социальных выплат, 78 из них финансируется за счет средств областного бюджета.

Комфортные жилищные условия – наиболее насущная проблема для многодетных семей. Для ее решения в регионе ведется активная работа. В прошлом году жилищный сертификат на приобретение недвижимости или земельный участок в пользование в регионе получила почти тысяча многодетных семей.

Глеб Никитин также пояснил, что с 2019 года в регионе действует программа заключения социальных контрактов. Эта мера способствует решению материальных проблем малоимущих жителей региона.

«В 2021 году было заключено 14 тысяч соцконтрактов с семьями, в которых проживает 36 тысяч человек. Нижегородская область заняла первое место по России по количеству заключенных контрактов. В 2022 году планируется заключить еще более 15 тысяч соцконтрактов с семьями, в которых проживает свыше 57 тысяч человек», - рассказал Глеб Никитин.