Татарстан вошел в топ-10 российских регионов с самым низким уровнем безработицы

Татарстан вошел в рейтинг регионов с самым низким уровнем безработицы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В последний месяц весны в Татарстане уровень безработицы был равен 0,5%. При этом такой же показатель был зафиксирован Росстатом и в апреле, а если сравнить с данными за аналогичный период прошлого года, то безработных в республике стало в два раза меньше. Возможно, благодаря всему этому Татарстан и вошел в топ-10 российских регионов с самым низким уровнем безработицы.

По данным на конец мая этого года, в центрах занятости населения республики на учете состояли 13,3 тысячи человек. Из них 10,4 тысячи – это именно безработные, а 8,4 тысячи человек получают пособие из-за того, что пока не трудоустроены. При этом татарстанским организациям и предприятиям сейчас требуется 50 203 новых работника.

Если смотреть в целом по стране, то уровень безработицы снизился до 3,9%. По сути, это новый исторический минимум. Хотя казалось, что зафиксированный месяц назад показатель в 4% - абсолютный рекорд, сообщает Inkazan.